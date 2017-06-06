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12:40  06 июня 2017 0

Ямальцы на ночь остались без сериалов, игр и порно. «Ростелеком» объяснил масштабные перебои с интернетом

клипарт Копьютеры и соц сети, интернет, отсутствие связи, сеть, браузер, сбой
Пока Интернет отсутствовал, ямальцы читали книжки и повышали рождаемостьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Половина Ямала в ночь на 6 июня осталась без интернета и интерактивного телевидения от «Ростелекома». Причина неполадки — несанкционированные земельные работы, в ходе которых был поврежден оптоволоконный кабель.

Пользователи соцсетей жалуются, что не смогли посмотреть любимый сериал или вылетели из боя посреди жаркого сражения в онлайн-игре. Некоторые даже сознаются, что не смогли посмотреть порно. Зато кто-то смог установить новый рекорд в мини-игре про динозавра, встроенной в браузер Chrome, которая запускается при отсутствии подключения к Интернету.

Новость по теме
Ямал остался без интернета из-за повреждения на линии

Жители Ямала отнеслись к инциденту с иронией и предлагали друг другу идти читать книжки или повышать рождаемость, пока доступ не будет восстановлен.

В компании извинились перед клиентами за доставленные неудобства и попросили все организации, проводящие земляные и строительные работы, обязательно получать официальное согласование, чтобы избежать подобных инцидентов.

Вечером 5 июня почти половина Ямала осталась без доступа в Интернет из-за повреждения оптоволоконной линии. На место поломки незамедлительно выехала ремонтная бригада. На время поломки некоторые госучреждения были переведены на резервные каналы. Восстановить связь удалось около 3 часов ночи. По неофициальным данным из-за аварии пострадало около 25 тыс. абонентов. «Ростелеком» является крупнейшим (в некоторых территориях единственным) провайдером на Ямале, который обслуживает не только физических лиц, но и госучреждения.

Вячеслав Егоров
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