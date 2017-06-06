12:27 06 июня 2017 0

Куйвашев поделился своими планами с депутатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил депутатам Заксобрания проект своей предвыборной программы «Пятилетка развития Свердловской области». Программа рассчитана на 2017—2021 годы. Главе области было выделено 30 минут на выступление, но он уложился в 20.

Куйвашев выделил пять задач. Первым пунктом стала «реализация человеческого потенциала» за счет развития медицины и систем соцзащиты. К 2021 году средняя продолжительность жизни свердловчан должна быть 74,3 года. У всех детей должна быть возможность дополнительного образования, при этом количество школьников, учащихся в первую смену, должно вырасти до 91,4%.

Депутаты внимательно выслушали выступление губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вторым блоком программы стало развитие экономики. Главной целью названо увеличение среднедушевого дохода населения до 42 450 рублей к 2021 году. Также губернатор хочет поддерживать моногорода, увеличить собственное производство еды и повсеместно внедрить цифровые технологии.

Третий пункт — комфортная среда проживания. Он состоит из модернизации сферы ЖКХ, увеличения объемов строительства и развития благоустройства. Так к концу пятилетки на каждого жителя придется 27 квадратных метров жилья, а доля переработки твердых отходов вырастет до 59%.

Четвертый блок — развитие малого и среднего бизнеса. Оно подразумевает рост среднесписочного числа сотрудников частых предприятий на 50%, а совокупный оборот компаний данного типа должен вырасти до 2 триллионов 300 миллиардов рублей.

Пятый блок — развитие гражданского и местного самоуправления. Изюминкой этого блока станет развитие патриотизма.

Участники встречи не удержались от дискуссий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Если мы сейчас не займемся патриотическим воспитанием, то этим займётся кто-то другой. И интересы молодежи перестанут совпадать с интересами России», — отметил Куйвашев.

Губернатор добавил, что во время поездок по области в рамках праймериз, ему поступило много предложений и дополнений в программу. Их будет обрабатывать специально созданная экспертная группа во главе с первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым.

В конце выступления Куйвашев ответил на вопросы депутатов про ЭКСПО-2025. По словам губернатора, победа заявки региона позволит свердловчанам ознакомиться с ведущими мировыми технологиями. Также, по подсчетам Куйвашева, выставку посетит 30 млн человек. Каждый из них за два дня мероприятий потратит по 26-28 тысяч рублей. Это принесет экономике области около 500 млрд рублей.

Нашлось время и для новостей URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев также прокомментировал последние социально-экономические конфликты в регионе. В частности, он поддержал инициативу о проведении референдума по строительству сурьмяного завода в Асбесте и пообещал, что поддержит любое решение народа. Затем губернатор призвал депутатов не верить публикуемым рейтингам, в которых область занимает последние места. Одним из них стал «Экологический рейтинг субъектов РФ» (подготовлен общественниками «Зеленого патруля»).

«Есть деятели, которые эти рейтинги составляют за деньги. Мы им не платим, вот последние места и занимаем», — уверил депутатов Куйвашев в конце выступления.