13:50 06 июня 2017 0

Воспитанники Далматовского детского дома признались посетителям, что не наедаются фото: dalmatovodetdom.ucoz.ru

Воспитанники Далматовского детского дома пожаловались на ограничение в пище, из-за которого дети теперь не наедаются. Об этом «URA.RU» рассказал шадринский правозащитник Александр Андрюков после визита в учреждение с благотворительной акцией.

Шадринские активисты решили поздравить воспитанников с Днем защиты детей. «Привезли подарки, печенье, игры. В ходе разговора с детьми выяснилось, что им урезали норму питания. Дети говорили, что теперь не наедаются, — рассказал правозащитник, — Произошло это после передачи учреждений опеки соцзащите: норму питания скорректировали по возрасту и по весу ребенка. Дети заявили, что урезали все: если раньше полагалось два печенья, то сейчас половину печенья. Если собираются выйти в поход, то картошки не допроситься у соцобеспечения, учителям приходится приносить картошку из дома».

Сотрудники детского дома в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердили, что жалобы такие от детей слышали. Кроме того, с 1 января 2017 года (как только детские дома перешли от департамента образования и науки в ведение главного управления соцзащиты населения) у некоторых сотрудников упала зарплата. «Если раньше люди хоть по 8 тыс. рублей получали, то сейчас минималку с вычетом налогов — это 6 тыс. рублей на руки. Недовольных много», — рассказывает на условиях анонимности один из работников.

Заместитель директора по воспитательной работе Далматовского детского дома Ирина Ершова считает, что произошло недопонимание. «Дети не умеют правильно выражать свои мысли. Они имели в виду, что им хочется сладкого, им нравится, когда посетители привозят много тортов», — отметила она. Ершова заверила, что повара детского дома готовят много вкусной еды — недостатка в ней нет. «Нас немного ограничили в другом — раньше были кружки, дети вместе с воспитателями готовили пиццу, пироги, сейчас такие занятия стали реже», — добавила она.

В главном управлении соцзащиты населения Курганской области изменения в питании воспитанников опровергли. «Ничего не изменилось. Нормы питания осуществляются в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением главного санитарного врача по разным возрастным группам (с 2013 года для дошкольников, с 2008 года для школьников). Эти требования едины для всех учреждений образования, куда бы они ни относились — к департаменту образования или соцзащите», — отметила главный специалист ГУСЗН Татьяна Климова.

«Думаю, это не дети пожаловались, потому что никто их не ущемлял, по норме питания у них даже идет перевыполнение по результатам мониторинга. Когда происходит какая-то смена, часто бывает недовольство коллектива. Может быть, из-за частных проверок, наши специалисты постоянно выезжают туда. Если есть в этом необходимость, мы дополнительно можем выехать на проверку», — добавила Татьяна Климова. По данным главного управления соцзащиты, сотрудники детских домов «в зарплатах не потеряли».