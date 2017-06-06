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06 июня 2017
Главные новости Москвы
14:39  06 июня 2017 7

В Севастополе День России хотели отметить под чужим флагом и без Крыма на карте. ФОТО

Чемпионат России 2015-2016: ФК
В Крыму отмечать День России собирались под перевернутым триколоромФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Севастополе в канун Дня России развесили баннеры с перевернутым флагом и картой страны, на которой отсутствует Крым. Скандал активно обсуждают в соцсетях.

Пользователи иронизируют, что День России в Крыму отметят под флагом Сербии. «Диверсия? Вредительство? Или банальная некомпетентность членов Правительства Севастополя?» — написал на своей странице в Facebook Валерий Беспалько. Жители Севастополя также предлагают вернуть флаг СССР, чтобы избегать подобной путаницы в будущем.

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Фото: Татьяна Владимирова, «ВКонтакте»

Вице-губернатор Севастополя Вячеслав Гладков уже заявил, что началось служебное расследование. «По итогам служебного расследования к виновному будут приняты меры, сейчас наша главная задача, чтобы вместо некорректных баннеров с большой опечаткой были повешены те баннеры, которые должны поздравлять жителей и гостей города с Днем России», — цитирует чиновника портал FlashCrimea. Власти города пообещали заменить все баннеры — их в Севастополе порядка 30.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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