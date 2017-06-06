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06 июня 2017
Главные новости Москвы
14:19  06 июня 2017 0

Над Землей запустят красные и зеленые облака

Клипарт. Нижневартовск., закат, небо, фонарь
Подобное небо можно будет наблюдать не только на закатеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Над Восточным побережьем США появятся облака из бария, стронция и оксида меди. Их создадут американские ученые.

Цветные облака должны помочь исследователям отследить взвешенные в высших слоях атмосферы частицы, поясняет идею ученых «Национальная служба новостей». Специалисты обещают, что опасности для людей такие облака представлять не будут, поскольку будут находиться на высоте примерно 160 км.

Ранее эксперимент отложили, поскольку в зоне выброса химикатов оказались люди.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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