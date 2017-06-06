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06 июня 2017
Главные новости Москвы
14:28  06 июня 2017 0

Лавров назвал русофобским план Литвы возвести стену на границе

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Глава МИД осудил действия Польши и ЛитвыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал русофобскими действия властей Литвы, которые намерены возвести стену на границе с Калининградской областью.

«Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться», — признался Лавров на встрече с и. о. губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, слова министра приводит «Федеральное агентство новостей». В своей речи Лавров говорил как о Литве, так и о Польше, министр подчеркнул, что стране делают все, чтобы отгородиться от РФ. Пока Литва собирается построить на границе стену, Польша прерывает договор о малом приграничном передвижении.

Татьяна Трушина
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