{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
Главные новости Москвы
14:46  06 июня 2017 0

Оппозиция заявила об активном сотрудничестве Навального с администрацией президента

Съезд партии
У него нет никаких идеологических барьеров, утверждает Лев ШлосбергФото: Владимир Андреев © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный не является либералом и активно сотрудничает с администрацией президента, заявил руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

«У него нету никаких идеологических барьеров. На самом деле он не демократ и не либерал, он просто пытается аккумулировать любой протестный электорат, какой угодно — от националистов до коммунистов, от либералов до вчерашних сторонников „Единой России“, ЛДПР, Зюганова, кого угодно. Никакой экономической программы или политики реформ не нужно», — заявил депутат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Шлосберг подчеркнул, что у оппозиционера есть рабочие отношения с администрацией президента. По мнению депутата, Алексей Навальный понимает, что его личная политическая судьба зависит от этих взаимоотношений.

Как писало «URA.RU» ранее, 24 мая Шлосберг заявил о безграмотности оппозиционера Алексея Навального в экономических вопросах, а также добавил, что «Партии прогресса» Навального не существует, и попросил аудиторию «не испытывать иллюзий».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров