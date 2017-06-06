16:25 06 июня 2017 0

Дом Олега Тинькова в Куршевеле Фото: сайт La Datcha

Российский бизнесмен Олег Тиньков решил получить дополнительный доход за сдачу в аренду особняков. Предприниматель готов за 1,6 млн рублей сдать желающим свои апартаменты в Астрахани, а также несколько особняков за рубежом.

Астраханская дача Тинькова рассчитана на размещение 12 человек, еще 10 персон могут разместиться в гостевых домиках, сказано на специально созданном сайте La Datcha.

«Я много путешествую, но есть места, куда я с семьей возвращаюсь каждый год. Это места, в которых возможность активного отдыха сочетается с первоклассным уровнем комфорта, — пишет Тиньков в приглашении на сайте. — Если вам близки моя жизненная философия и мой подход к отдыху, то я приглашаю вас окунуться в атмосферу стиля и роскоши в моих домах Ля Дача эксклюзивной сети Tinkoff Collection».

Особняк, как указывается на сайте, расположен в низовьях Волги, в 2,5 часах езды от Астрахани. В доме, помимо гостиной и столовой с баром, есть пять спален с отдельной ванной и туалетом. Из развлечений гостей ждут бильярд, зона отдыха с огромным кинотеатром, а также спортзал, бассейн и баня.

1/6 Фото: сайт La Datcha

Особняк во Франции, на горнолыжном курорте Валь Торанс, предприниматель готов сдать от 58 тысяч до 118 тысяч евро за неделю в зависимости от дат. Аренда домика в Куршевеле будет стоить от 79 до 189 тысяч евро в неделю. С 2018 года Тиньков также собирается сдавать дачу в Италии. Дом, расположенный в коммуне Форте-деи-Марми, еще готовят к аренде.