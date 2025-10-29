Логотип РИА URA.RU
Общество

Минкультуры назначило нового гендиректора в МХАТ имени Горького

Елена Булукова возглавила должность генерального директора МХАТ имени Горького
29 октября 2025 в 16:19
Елена Булукова назначена новым гендиректором МХАТ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Елена Булукова назначена новым генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Ранее Булукова возглавляла Центральный театр кукол имени С.В. Образцова. Решение о смене руководства принято после того, как в конце сентября в отставку отправили бывшего гендиректора МХАТ Владимира Кехмана.

Бывший руководитель МХАТ имени Горького Владимир Кехман был снят с должности после ряда скандалов. Летом 2025 года ему предъявили обвинения в растрате.

