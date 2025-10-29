Минкультуры назначило нового гендиректора в МХАТ имени Горького
Елена Булукова назначена новым гендиректором МХАТ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Елена Булукова назначена новым генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.
Ранее Булукова возглавляла Центральный театр кукол имени С.В. Образцова. Решение о смене руководства принято после того, как в конце сентября в отставку отправили бывшего гендиректора МХАТ Владимира Кехмана.
Бывший руководитель МХАТ имени Горького Владимир Кехман был снят с должности после ряда скандалов. Летом 2025 года ему предъявили обвинения в растрате.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.