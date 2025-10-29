«Мне очень трудно судить»: Соседов рассказал о стычках с Понаровской, Кудрявцевой и фаворитах «Суперстара»

Сергей Соседов снова вошел в жюри «Суперстара» Фото: пресс-служба НТВ

Без Сергея Соседова шоу «Суперстар», кажется, представить невозможно. Музыкальный критик в данный момент готовится к финалу очередного сезона. В беседе с URA.RU Сергей признался: проект оказался для него очень непростым. О том, почему ему было трудно оценивать участников, выяснении отношений с Ириной Понаровской и фаворитах «Суперстара», Соседов рассказал в эксклюзивном интервью.

«Я доволен нынешним сезоном вполне: он очень яркий, репертуарный, — говорит Соседов. — Хорошие песни звучат, за некоторым исключением. Я считаю, что это — один из лучших сезонов „Суперстара“ именно по качеству. И это отражалось на наших оценках: очень высоких, как правило».

Кто был вашим фаворитом?

У меня никогда не бывает никаких фаворитов. Я всех участников давно знаю и не могу кого-то выделять специально. Что значит фаворит? У каждого бывают удачные выступления и не очень удачные. Что касается меня, то мне трудно было судить именно в этом сезоне.

Почему?

Потому что, как я уже сказал, общий уровень конкурса очень высокий, а на членах жюри лежит обязанность выставления оценок и распределения мест, то есть рейтинга участников. В противном случае жюри просто не нужно, если всем ставить по восемь баллов (наивысшая сумма в «Суперстаре» — авт.). А мы должны определить победителя и расставить всех участников по своим местам. В этом сезоне это было очень сложно делать.

Поэтому приходится очень строго судить и учитывать не только творческие достижения, а также фактор конкуренции, самого конкурса. Победитель должен быть один, а не два. Кому-то иногда приходилось чуть занижать баллы, а другим — чуть завышать, чтобы их выровнять, чтобы была интрига до конца проекта. Чтобы никто из зрителей не мог подумать в середине сезона, что победят эти или те. Собственно, именно в этом была моя цель. Но не все члены жюри это понимали.

Ирина Понаровская несколько раз с вами эмоционально спорила!

Она — новичок на проекте и судила исключительно с музыкальной колокольни. А я учитывал все: и музыкальную составляющую, и не совсем музыкальную. Вплоть до фактора конкурентности артиста и создания для зрителей интриги. Понаровская же всегда вставала на «Поющих гитарах». Коллектив, безусловно, потрясающий: об этом даже не надо говорить. Тут все очевидно. А что тогда, надо было отдать «Поющим гитарам» приз в начале проекта и все, сказать всем до свидания? Тогда зачем мы делаем шоу? Да, «Поющие гитары» показывают шикарные номера, но зачем тогда все остальное шоу? Значит, мы должны были закрыться после первых выпусков?

Надо это хорошо понимать и иногда умерять восторги свои. Это касается Понаровской. Я мог бы также восторгаться «Поющими гитарами», но я этого не делал, потому что понимал, что в нашем конкурсе есть и другие артисты. А Понаровской казалось, что я не с достаточным пиететом отношусь к «Поющим гитарам», что пиетета должно быть больше с моей стороны. Наверное, она так считала. А мне надо уровнять их с другими участниками, чтобы не было перекоса. Поэтому я принимал эти удары от Понаровской и держал их. Могу себя похвалить: я очень достойно держал удары.

Жюри ВИА «Суперстар» 2 сезон. Слева направо: Ирина Понаровская, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева, Сергей Соседов Фото: пресс-служба НТВ

Зрители активно обсуждают, что «Поющими гитарами» активно восторгалась не только Ирина, но и Стас Пьеха!

Да, питерская группа всегда вставала на их выступлениях: и Понаровская, и Пьеха. Иногда к ним присоединялась Лера. Но кто-то же должен быть противовесом. Если бы мы все время прыгали и восторгались одним коллективом, то зритель бы сказал: «А что мы тут сидим и смотрим этот конкурс? Ведь все уже давно понятно!». А Понаровской не нравилось, что я не всегда восторженно говорю про «Поющие гитары».

Они считала, наверное, что я должен так же, как и она, восхвалять великолепные низы Милены… То есть, я должен был без меры восхищаться ими и ставить «двойки» (высший балл на проект — авт). Но надо понимать, что это конкурс и другие артисты тоже претендуют на победу и могут обидеться, что поют дифирамбы одним и тем же.

Но вы ведь Азизой в прошлом сезоне тоже активно восхищались!

Азизу, извините, «нагибали» другие. Да, я восхищался Азизой, другие поспокойней к ней относились, а в конце фактически слили Азизу. Так же и с Челобановым было. Лера восхищалась им, я делал противовес. Она в меня подушками кидала и говорила всякое-разное… У нас качели всегда. Это закон шоу: без них неинтересно.

Зрители в этом сезоне восхищаются Алексеем Елистратовым из Revoльvers! Очень много комментариев в его поддержку!

Зритель должен петь дифирамбы участникам. Когда это делает зритель, это нормально. А когда члены жюри без конца восторгаются — это нехорошо. Леша — потрясающий артист. Он на нашем проекте раскрылся очень здорово: сейчас готовится к финалу. Он — замечательный. Леша, кстати, один выступал. «Поющие гитары» — это группа, а Леша пел один. Как и Толя Алешин. Он — не «Аракс», а — Анатолий Алешин. У них были фактически сольные выступления, и они изначально находились в другой позиции. У «Поющих гитар» — четырехголосье, прекрасная солистка Милена, «подкладки» шикарные — полная фортепианная клавиатура голосов.

Алексей Елистратов из «Револьверс» Фото: пресс-служба НТВ

А Леша и Толя, хоть и представляют на проекте свои коллективы, но они — одиночки. И что, мы должны их сразу были опустить в турнирной таблице и сказать, чтобы они шли домой? Я принимал на себя задачи баланса в оценках в этом сезоне. Мне не нравилось, когда кто-то тянет одеяло на себя. При этом я никому не говорил, что кто-то в чем-то не разбирается и чего-то не понимает. Я слышу то, чего не слышат другие и то, чего не слышит Понаровская, например. Я оцениваю участников очень объемно, потому что «Суперстар» — это конкурс, а не урок сольфеджио, извините.

«Блестящие» дошли до финала, что для многих стало полной неожиданностью.

Молодцы. Я считаю, что они прекрасно выступали. Сначала они ни шатко ни валко начинали, так — туда-сюда. Я от них, сказать честно, ничего и не ждал. А потом, чем дальше, тем больше и больше они раскрывались. Были лучше и лучше, краше и краше… Вот, девочки из «Тутси» не могли так развиваться. У них не было никакого развития: в одну ду-ду, одно и тоже.

Каждый раз дежавю было: все как повтор одного и того же. Хотя песни были разные, но ощущение, что ничего не меняется. Они и вылетели в итоге. Мы тоже от них чего-то ждали сначала, но поняли, что ждать нечего, и отправили их домой. А «Блестящие» стали развиваться неожиданно для меня, например. Считаю, что мои оценки были объективны. Они на меня смогли так творчески и художественно подействовать, что изменили мое отношение в их пользу. Благодаря моим оценкам они попали в финал в итоге.

Но в жюри же не только вы, а еще три человека!

Если бы меня они не впечатлили, я бы сделал так, чтобы они в финал не попали. Просто бы поставил низкий бал и все. Там же разница была между участниками в один-два балла. Один член жюри поставил «пшик», и участник вылетает. Дело одной кнопки.

Что думаете по поводу «Лесоповала»?

Прекрасная группа, конечно. И «Лесоповал», и «Динамит», и «Поющие гитары» — это лидеры конкурса. Когда я говорю, что мне было трудно судить, я имею ввиду, прежде всего, именно эти три коллектива. Я полагаю, что в финале они между собой и разыграют приз. Они конкурировали друг с другом на протяжении всего сезона, как никто другой. По уровню эти участники отличались и были интереснее других, тоже интересных. Они сразу выделились и пошли, пошли…

группа «Лесоповал» Фото: пресс-служба НТВ

Зрители отмечают, что Лера Кудрявцева после скандала в финале прошлого сезона стала к вам более спокойно относиться. Мол, побаиваться стала!

Никто никого не боится совершенно. Лера будет кого-то бояться? (смеется). Я что, такой страшный? У нас с ней все очень хорошо — ничего такого нет.

Как же хорошо? В прошлом сезоне она и материлась, и подушкой в вас кидалась?

В этом сезоне ничего такого не было, потому что нет повода. В том сезоне был фаворит Лерин — Сережа Челобанов. А тут такого нет у нее. У нас и в прошлом сезоне не было никакого с ней конфликта. Это все телевизионные штучки. Все разборки у нас были только на экране. За кулисами мы об этом забываем и нормально общаемся.

Лера Кудрявцева Фото: пресс-служба НТВ

Дружба среди членов жюри на «Суперстаре» есть?

Я ни с кем не дружу, мы встречаемся коллегиально и все. Иногда по телефону общаемся с Лерой или со Стасом Пьехой. Но это бывает очень редко и по какому-то случаю, чтобы узнать чей-то номер телефона или найти какого-то артиста. Мы хорошо друг к другу относимся. На «Суперстаре» прекрасная атмосфера: очень легкая, рабочая, творческая. Это, прошу заметить, очень редко на телевизионных проектах бывает. На съемках всегда очень хорошая обстановка: спокойная, без напряжения. Проект идет уже который сезон, люди уже приноровились друг к другу. Мы работаем в максимально уважительной атмосфере.

«Суперстар» будет продолжаться? Или уже все звезды поучаствовали в проекте?