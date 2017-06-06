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06 июня 2017
Главные новости Москвы
19:11  06 июня 2017 0

«Роснефть», «Газпром» не заплатят в бюджет 200 млрд рублей. Голикова бьет тревогу

Бренды ПМЭФ, газпром
Только "Газпром" не донесет в бюджет около 100 млрд рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

От ряда госкомпаний федеральный бюджет в этом году может получить на 205 млрд рублей меньше. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она считает, что план по сбору дивидендов с госкомпаний будет выполнен только на 58%.

В заключении Счетной палаты на проект закона о поправках в бюджет указывается, что документ не учитывает уточненного прогноза Росимущества по дивидендам. Ведомство ранее сообщало, что бюджет получит 387,5 млрд руб. (на 95,7 млрд руб. меньше, чем указано в поправках), пишет РБК. Только дивидендные выплаты «Газпрома» в пользу Росимущества будут на 98,3 млрд руб. меньше, чем значится в законопроекте.

Голикова предупредила депутатов, что норма дивидендных выплат госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли, которую предлагал Минфин, еще не принята правительством. Пока действует старая норма, предполагающая выплату не менее 25% от чистой прибыли.

При этом в бюджетных поправках предусмотрена возможность дополнительного использования 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, это будут дополнительные траты к сумме 663,5 млрд рублей, которые правительство уже запланировано выбрать из ФНБ.

Нина Калинина
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