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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
20:16  06 июня 2017 0

Награда для родственника Гаффнера перессорила свердловское Заксобрание. «Вы плохие мальчишки»

Выездное заседание Правительства СО в Белоярский городской округ. Свердловская область, юдин павел
Павел Юдин едва не превратил свердловских депутатов в плохих мальчиковФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер отозвал ходатайство о награждении почетной грамотой парламента своего родственника — главу Белоярского городского округа Павла Юдина. Такое решение было принято им под давлением руководства Заксобрания и коллег депутатов.

Как ранее сообщало «URA.RU», Гаффнер ходатайствовал о награждении Юдина с формулировкой «за высокий вклад в развитие местного самоуправления». Парламентарии вспомнили, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ранее обвинял Юдина в том, что тот не подготовил поселок Белоярский к зимнему отопительному сезону и люди замерзали. В прокуратуре отмечали, что в «ведомстве будут добиваться привлечения к ответственности виновных должностных лиц, вплоть до их увольнения, невзирая на занимаемые ими посты. В прокуратуре зафиксировали значительное количество нарушений прав граждан на надлежащее обеспечение коммунальными услугами в Белоярском городском округе».

Утром 6 июня спикер Заксобрания Людмила Бабушкина провела несколько встреч и неформальных совещаний, в ходе которых заявила о нежелательности награждения Павла Юдина.

В ходе обсуждения вопроса о награждении на пленарном заседании с резкой критикой выступил депутат Вячеслав Вегнер. Он заявил, что подобные ходатайства «дискредитируют Законодательное собрание». Парламентарий пригрозил коллегам, что в случае удовлетворения ходатайства они станут «плохими мальчишками».

Словосочетание «плохой мальчик» стало мемом в Заксобрании после того, как его употребил в скандальной речи депутат от «Справедливой России» Армен Карапетян. 21 марта 2017 года он назвал коллегу-единоросса Алексея Коробейникова «сусликом» и «плохим мальчиком» из-за того, что возглавляемая Коробейниковым мандатная комиссия направила лидеру «СР» Сергею Миронову жалобу на «пьяную» езду Карапетяна.

Константин Джултаев
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