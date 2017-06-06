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06 июня 2017
Главные новости Москвы
19:43  06 июня 2017 0

Россия может ввести визовый режим с Украиной. Официальное заявление Лаврова

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров готов установить визовый режим с УкраинойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности ввести визовый режим с Украиной. По его словам, эта мера станет ответом на аналогичный шаг со стороны Киева.

Сергея Лаврова возмутили действия украинских властей по отношению к российским артистам и деятелям культуры, которых объявили персонами нон грата. Дипломат также рассержен решением отнимать бизнес у российских инвесторов в пользу экономики Украины. «Наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью? Мы никаких черных списков про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — цитирует Лаврова телеканал 360.

22 мая в Верховной Раде Украины депутаты заявили о готовности рассмотреть визовый режим с Россией. За неделю до этого Евросоюз принял решение об отмене виз для граждан Украины.

Нина Калинина
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