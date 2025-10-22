Логотип РИА URA.RU
От Москвы до Петушков: тест по легендарной книге Венедикта Ерофеева

Сложный и интересный тест на знание поэмы «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева
22 октября 2025 в 13:34
Проверьте, как хорошо вы помните культовую книгу Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»

Проверьте, как хорошо вы помните культовую книгу Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»

Фото: Анатолий Морковкин/ТАСС

«Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева до сих пор остается одной из самых странных поэм русской литературы. Как только история о пьяном путешествии в Петушки была напечатана — книга тут же стала культовой, а цитаты и шутки из нее ушли в народ. В честь дня рождения Венедикта Ерофеева URA.RU подготовило тест чтобы проверить, как хорошо наши читатели помнят поэму. Сможете пройти без единой ошибки?

