От Москвы до Петушков: тест по легендарной книге Венедикта Ерофеева

«Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева до сих пор остается одной из самых странных поэм русской литературы. Как только история о пьяном путешествии в Петушки была напечатана — книга тут же стала культовой, а цитаты и шутки из нее ушли в народ. В честь дня рождения Венедикта Ерофеева URA.RU подготовило тест чтобы проверить, как хорошо наши читатели помнят поэму. Сможете пройти без единой ошибки?