ФСБ показала кадры задержания амурчанина, работавшего на Киев
ФСБ показала видео признания амурчанина в передаче Киеву данных
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Амурской области по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической организацией. Ведомство показало соответствующее оперативное видео.
По данным РЕН ТВ, мужчина сообщил представителям Киева о движении военных эшелонов по Транссибирской магистрали. В ходе допроса он признался, что видел транспортировку техники в направлении зоны СВО и передал координаты украинской стороне. Мужчина также сообщил, что осуществлял финансовую поддержку украинской организации, признанной террористической.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области по подозрению в шпионаже в интересах Украины. По данным следствия, мужчина собирался передать сведения о перемещениях российской военной техники по Транссибирской магистрали. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.