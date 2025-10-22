Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ФСБ показала кадры задержания амурчанина, работавшего на Киев

22 октября 2025 в 13:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ФСБ показала видео признания амурчанина в передаче Киеву данных

ФСБ показала видео признания амурчанина в передаче Киеву данных

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Амурской области по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической организацией. Ведомство показало соответствующее оперативное видео.

По данным РЕН ТВ, мужчина сообщил представителям Киева о движении военных эшелонов по Транссибирской магистрали. В ходе допроса он признался, что видел транспортировку техники в направлении зоны СВО и передал координаты украинской стороне. Мужчина также сообщил, что осуществлял финансовую поддержку украинской организации, признанной террористической.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области по подозрению в шпионаже в интересах Украины. По данным следствия, мужчина собирался передать сведения о перемещениях российской военной техники по Транссибирской магистрали. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал