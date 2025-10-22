В «Авито» рассказали, действительно ли драгоценности Лувра выставили на продажу

Объявление о продаже драгоценностей Лувра удалили, а пользователя заблокировали Фото: Алена Полозова © URA.RU

На «Авито» появилось объявление о продаже украденных драгоценностей из парижского Лувра. Однако представители компании назвали это «пранком» и сообщили, что объявление удалено, а пользователь заблокирован. Это стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша медиа» проекта по опровержению фейков.

«В сети появилась информация о размещении на „Авито“ объявления с украшениями, пропавшими из Лувра. <...> Люди с критическим мышлением понимают, что это чистый пранк. Мы надеемся, что таких большинство. <...> Итого: объявление удалено, „шутники“ заблокированы», — сообщили в пресс-службе компании. Сейчас полиция Франции продолжает устанавливать обстоятельства ограбления и занимается поисками преступников. По словам прокурора французской столицы Лоры Бекко, стоимость ущерба при ограблении Лувра оценивается в 88 миллионов евро.