В «Авито» рассказали, действительно ли драгоценности Лувра выставили на продажу
Объявление о продаже драгоценностей Лувра удалили, а пользователя заблокировали
На «Авито» появилось объявление о продаже украденных драгоценностей из парижского Лувра. Однако представители компании назвали это «пранком» и сообщили, что объявление удалено, а пользователь заблокирован. Это стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша медиа» проекта по опровержению фейков.
«В сети появилась информация о размещении на „Авито“ объявления с украшениями, пропавшими из Лувра. <...> Люди с критическим мышлением понимают, что это чистый пранк. Мы надеемся, что таких большинство. <...> Итого: объявление удалено, „шутники“ заблокированы», — сообщили в пресс-службе компании. Сейчас полиция Франции продолжает устанавливать обстоятельства ограбления и занимается поисками преступников. По словам прокурора французской столицы Лоры Бекко, стоимость ущерба при ограблении Лувра оценивается в 88 миллионов евро.
В Лувре преступники совершили кражу девяти ювелирных изделий, ранее принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его супруге, императрице Жозефине. По предварительным данным, неизвестные проникли в одну из самых известных его экспозиций — галерею Аполлона. Среди похищенных предметов, предположительно, находятся королевские регалии, которые Наполеон специально заказал к своей коронации. Последние новости о скандальном ограблении — в материале URA.RU.
