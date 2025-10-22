Словакия собирается поддержать антироссийские санкции
Фицо поддержит санкции против РФ, если ЕС учтет требования Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов поддержать введение новых санкций против России, если в итоговый документ саммита Евросоюза, который пройдет в четверг, будут включены требования Братиславы. Об этом сообщает одно из словацких изданий.
«Санкции против РФ Фицо, очевидно, поддержит, если в итоги саммита будут включены требования Словакии», — пишет Dennik N. Издание ссылается на свои источники.
Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что страна выразила намерение поддержать введение нового санкционного пакета против России, однако поставила это решение в зависимость от учета Еврокомиссией ее предложений по климатической политике. По словам дипломата, Словакия готова занять позицию по отношению к новому пакету санкций.
