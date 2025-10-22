Эксперт рассказала о подорожании автокредитов после
Пока рост спроса на автокредиты нет, сообщила эксперт
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Стоимость автокредитов в России вырастет после повышения утильсбора, однако ажиотажа на рынке не ожидается. Об этом агентству сообщила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
Из-за ожидаемого подорожания автомобилей и ужесточения требований к заемщикам, автокредиты станут менее доступными для россиян. Для получения кредита на новое авто потребуется ежемесячный доход не менее 87 тысяч рублей, на подержанное — от 89 тысяч рублей, отметила Инна Солдатенкова, ее слова передает РИА Новости.
Минимальный риск отказа по заявке появляется при доходе от 145–148 тысяч рублей, если показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 30%. По оценке эксперта, будущий рост цен на транспортные средства и кредитные ставки приведет к дальнейшему сокращению числа потенциальных заемщиков.
«В нашем сервисе подбора автокредита в сентябре количество заявок увеличилось всего на 3% по сравнению с августом, тогда как в августе прирост составлял 10%. В октябре динамика остается примерно на уровне сентября», — сказала Солдатенкова. Она отметила, что большинство желающих приобрести автомобили уже оформили автокредиты заранее, поэтому серьезного всплеска заявок эксперты не фиксируют.
