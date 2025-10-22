Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

Эксперт рассказала о подорожании автокредитов после

Аналитик Солдатенкова: после повышения утильсбора подорожают автокредиты
22 октября 2025 в 13:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пока рост спроса на автокредиты нет, сообщила эксперт

Пока рост спроса на автокредиты нет, сообщила эксперт

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость автокредитов в России вырастет после повышения утильсбора, однако ажиотажа на рынке не ожидается. Об этом агентству сообщила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Из-за ожидаемого подорожания автомобилей и ужесточения требований к заемщикам, автокредиты станут менее доступными для россиян. Для получения кредита на новое авто потребуется ежемесячный доход не менее 87 тысяч рублей, на подержанное — от 89 тысяч рублей, отметила Инна Солдатенкова, ее слова передает РИА Новости.

Минимальный риск отказа по заявке появляется при доходе от 145–148 тысяч рублей, если показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 30%. По оценке эксперта, будущий рост цен на транспортные средства и кредитные ставки приведет к дальнейшему сокращению числа потенциальных заемщиков.

Продолжение после рекламы

«В нашем сервисе подбора автокредита в сентябре количество заявок увеличилось всего на 3% по сравнению с августом, тогда как в августе прирост составлял 10%. В октябре динамика остается примерно на уровне сентября», — сказала Солдатенкова. Она отметила, что большинство желающих приобрести автомобили уже оформили автокредиты заранее, поэтому серьезного всплеска заявок эксперты не фиксируют.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал