Украина отправит солдат в Турцию и Великобританию
22 октября 2025 в 13:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил закон, разрешающий отправку украинских солдат в другие страны. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского. В соответствии с принятым документом, ВСУ смогут быть направлены в Турцию и Великобританию. Отправка войск возможна только период действия военного положения.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал