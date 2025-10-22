Силы ПВО остановили атаку ВСУ над Черным морем
22 октября 2025 в 13:30
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО обнаружили и нейтрализовали 13 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России. Вражеская атака была пресечена над Дагестаном, Черным морем и Крымским полуостровом.
