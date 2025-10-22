Рябков рассказал об обмене документами по Украине с США
22 октября 2025 в 13:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия и США не обменивались документами по Украине в формате non paper. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Также российский дипломат подчеркнул, что подготовка ко встрече лидеров двух держав идет полным ходом.
