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06 июня 2017
05 июня 2017
20:57  06 июня 2017 0

В Челябинске нашли отрезанную голову

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное
Убийца отрезал своей жертве головуФото: Paul Keller/Flickr

В Челябинске, возле одного из домов на улице Куйбышева, 6 июня, во вторник, нашли отрезанную человеческую голову. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

Фрагмент тела был упакован в пакет и лежал на тротуаре. О жуткой находке в полицию сообщили прохожие.

Пока трудно определить, является голова мужской или женской, но погибший был пожилым человеком. Личность его сейчас устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по факту возможного убийства.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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