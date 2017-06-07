{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
01:13  07 июня 2017 0

Путин призвал катарского эмира к дипломатическому разрешению кризиса

Катар продолжает опровергать обвинения в связях с международным терроризмомФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обсудили отношения России и Катара, а также затронули ситуацию, связанную с дипломатическим кризисом в Персидском заливе.

По информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин «подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога».

Кроме того, главы государств обсудили сотрудничество между Россией и Катаром в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Отметим, начало недели ознаменовалось для Катара дипломатическим скандалом небывалых размеров: сразу восемь государств обвинили Доху в поддержке международного терроризма и заявили о прекращении дипломатических отношений. Между тем в самом Катаре обвинения отвергают: финансовая помощь, которую эмират якобы оказывал экстремистам, представители государства называют выкупом, который пришлось уплатить за освобождение заложников из числа членов королевской семьи. Сумма выкупа составила ни много ни мало 1 млрд долларов США.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров