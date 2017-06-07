01:13 07 июня 2017 0

Катар продолжает опровергать обвинения в связях с международным терроризмом Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Главы государств обсудили отношения России и Катара, а также затронули ситуацию, связанную с дипломатическим кризисом в Персидском заливе.

По информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин «подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога».

Кроме того, главы государств обсудили сотрудничество между Россией и Катаром в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Отметим, начало недели ознаменовалось для Катара дипломатическим скандалом небывалых размеров: сразу восемь государств обвинили Доху в поддержке международного терроризма и заявили о прекращении дипломатических отношений. Между тем в самом Катаре обвинения отвергают: финансовая помощь, которую эмират якобы оказывал экстремистам, представители государства называют выкупом, который пришлось уплатить за освобождение заложников из числа членов королевской семьи. Сумма выкупа составила ни много ни мало 1 млрд долларов США.