Российские военные завершают зачистку от украинских формирований населенных пунктов Петропавловка и Куриловка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения российских войск завершают зачистку от групп ВСУ в районе Петропавловки и Куриловки», — говорится в сообщении военного ведомства. Представители Минобороны уточнили, что операция проводится в рамках выполнения задач специальной военной операции.

Ранее в районе Петропавловки при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен девять из них были уничтожены атаками FPV-дронов со стороны своих же подразделений, трое удалось спасти. Подразделения 1-й танковой армии России полностью окружили в этом районе от 40 до 60 украинских военных, проводя операцию по зачистке разрозненных украинских группировок в населенных пунктах Петропавловка и Куриловка.