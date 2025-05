Сольная карьера, редкая болезнь и отъезд в США: где сейчас внук Пугачевой Никита Пресняков

Никите Преснякову 21 мая 2025 исполняется 34 года

Звездный сын мечтает быть татуированным дедом Фото: Павел Кашаев / Global Look Press Никита Пресняков родился в семье, которая известна уже поколениями, но не стал идти по чужому пути. Вместо этого он пробовал себя в актерском мастерстве, режиссуре, снимал клипы, занимался экстримом и примерял образы разных артистов в шоу талантов и создал свою музыкальную группу. 21 мая ему исполняется 34. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU. Ранние годы и семья Никита Пресняков родился 21 мая 1991 года в Лондоне. Он стал представителем третьего поколения известной творческой династии: сын знаменитого дуэта певцов — Владимира Преснякова младшего и Кристины Орбакайте; внук «примадонны» российской эстрады Аллы Пугачевой и литовского актера и певца Миколаса Орбакса по материнской линии; внук по отцовской линии композитора и саксофониста Владимира Преснякова старшего и вокалистки Елены Пресняковой, которые были солистами ВИА «Самоцветы». У Никиты Преснякова также есть сводные брат и сестра по матери и сводный брат по отцу. Никита с дедушкой Владимиром Пресняковым-старшим, 2006 год Фото: Olga Loskutova / Russian Look / Global Look Press Никита появился на свет в обстановке, в которой творчество никогда не утихало. Его родители уже были известными артистами, и дом Орбакайте-Пресняковых всегда наполняли музыка, разговоры о сцене и рассказы о закулисье эстрады и кино. Семья всячески поддерживала маленького Никиту в его увлечении искусством. Как он рассказывал изданию «Mосквич Mag»: «Я родился в Англии… Родители в тот момент были в Лондоне, и я такой: «Хэллоу!». Мне было две недели, когда я переехал в Москву. И это город моего детства. Помимо этого, я постоянно ездил по всему миру с родителями: они брали меня во всевозможные туры — я просто жил за кулисами". По словам Никиты, он иногда не мог понять, в какой стране находится: «Все время какие-то коридоры — гримерки — концерты — гримерки — самолет — улица — улица — гримерка — концерт». Половина его детства прошла в подобных турах. Интерес к кино и образование Никита не стремился идти по стопам звездных родителей — он хотел найти свой путь и не быть в тени громких фамилий. С юных лет его увлекал кинематограф. Больше всего мальчика притягивали динамичные фильмы, а настоящим открытием для него стала трилогия «Матрица» — именно она сформировала его вкус и интерес к режиссуре. Увидев его страсть к кино, Алла Пугачева подарила внуку камеру. Этот подарок стал символическим началом его собственного творческого пути, а интерес к съемкам лишь усиливался с годами. Бабушка Алла Борисовна подарила Никите камеру Фото: Юрий Самолыго/ТАСС В 2004 году Пресняков поступил на режиссерский факультет Нью йоркской киноакадемии (New York Film Academy). За годы учебы он освоил основы киноязыка, монтажные техники, звукозапись, режиссуру сценического действия, актерскую игру и работу с актерами. «Я там научился заправлять пленку в камеру „super 16 мм“ в полной темноте, для чего используют специальный светонепроницаемый пакет, куда ты продеваешь руки и на ощупь заправляешь пленку. Поначалу я думал, что это невозможно, но благодаря практике научился это делать быстрее всех. Вообще, киноакадемия дала мне навык все делать самому», — рассказывал Никита изданию «СБ. Беларусь сегодня». В 2009 году Никита окончил академию с дипломом бакалавра, готовый самостоятельно снимать фильмы и видеоклипы. Кино и телевидение В кино Никита начал сниматься еще во время учебы. В 2008 году он дебютировал в российском фантастическом триллере «Индиго», где исполнил небольшую роль. Эта работа подтолкнула к дальнейшему развитию в качестве актера. Вскоре Пресняков получил заметную роль таксиста Паши Бондарева в новогодней комедии «Елки» и «Елки 2». Образы обаятельного юноши, тайно влюбленного в героиню, пришлись по душе зрителям и принесли ему популярность. Никита с мамой Кристиной Орбакайте, 2008 год Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / Global Look Press Помимо кино, Никита активно участвовал в телевизионных шоу и конкурсах перевоплощений. В 2012 году он стал победителем проекта «ШоумаSтгоуон», продемонстрировав свои вокальные и сценические способности. В 2013 году вместе с участницей «Голоса» Ольгой Кляйн занял второе место в пятом сезоне шоу «Две звезды». В 2014 году Никита вновь продемонстрировал свои творческие способности, став победителем шоу «Точь-в-точь» вместе с Ириной Дубцовой — оба участника набрали по 345 баллов. В рамках проекта ему пришлось перевоплощаться в самых разных артистов: от Курта Кобейна и Джона Бон Джови до Филиппа Киркорова и даже своего отца — Владимира Преснякова младшего. Никита перевоплощался в самых ярких артистов мира Фото: ТАСС/ Елизавета Карпушкина Особо удачным номером стало выступление в образе Фредди Меркьюри с «Богемской рапсодией». По его словам, эту композицию он может исполнить в любой момент, даже с утра, потому что в юности часто пел ее со школьным другом, и она стала для него своеобразной вокальной разминкой. Режиссерская деятельность Параллельно с актерской карьерой Никита развивал себя как режиссер. Уже в студенческие годы он снял несколько короткометражных работ, а по окончании академии заинтересовался съемками музыкальных клипов. Но остаться в киноиндустрии Голливуда, как рассказывал Пресняков автору канала MUZLOFT Кирилу Туриченко, не получилось: «Шанс выпал, но я его упустил». В Нью-Йорке выпускник киноакдемии познакомился с тусовщиком из индустрии, который дал ему контакт нужного человека. Режиссеру понравились предложенные проекты, но Никита сначала забыл позвонить, а спустя долгое время, ему стало неловко беспокоить мэтра. Музыкальная группа Multiverse Но все же, несмотря на увлечение кинематографом, главной любовью в жизни Никиты оставалась музыка. По воспоминаниям, отец Никиты в детстве ставил ему хорошую музыку, благодаря чему у него развился хороший вкус. В 2014 году Никита создал собственный музыкальный проект, первоначально названный AquaStone, а затем переименованный в Multiverse. Этот коллектив стал отправной точкой нового этапа в его творческой карьере. Примечательно, что Никита Пресняков не ограничивается только исполнением — он также самостоятельно сочиняет тексты и музыку. Пресняков не только исполняет песни, но и сам пишет стихи и музыку Фото: Svetax08 / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Релиз первого сингла Radiate состоялся 21 февраля 2015 года , в котором коллектив обозначил свою склонность к сочетанию электронной и рок-эстетики. Музыкальные каналы, несмотря на сложный для продюсирования жанр, с радостью приняли новый проект Никиты. 23 сентября 2015 года группа представила свой первый клип на песню «Выстрел» — русскую версию композиции One Shot. Ролик получил эфирное время на музыкальных телеканалах в России и странах СНГ. Осенью того же года Multiverse приняли участие в двух концертах американской группы Limp Bizkit в Москве, выступив в качестве специальных гостей. В 2016 году группа Преснякова дала сольный концерт в московском клубе Rock House, а в апреле 2017 года открывала концерты группы Asking Alexandria во время их российского тура. «Нам удалось всего за пять треков раскачать огромный зал на пять или семь тысяч человек. Зрители даже устроили мошпит (экстремальный стиль танца, в котором участники толкают или врезаются друг в друга, — прим. ред.) под нашу музыку. И это при том, что нас вообще никто не знал, а выход Asking Alexandria очень ждали», — рассказывал Никита в интервью телеканалу «МУЗ-ТВ». После многолетних трудов над подготовкой материала 24 сентября 2018 года группа презентовала дебютный альбом Beyond, включающий 13 треков. «Первый альбом специально планировал сделать в виде американской горки, с перепадами настроения: одна композиция может быть очень жесткой, другая полегче, дальше баллада, где почти нет гитар. И если слушать альбом от начала до конца, то точно не заскучаешь», — вспоминал Никита Пресняков в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня». Саундтрек к телесериалу Никита с отцом Владимиром Пресняковым младшим, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press В феврале 2020 года Multiverse приняли участие в создании музыки для сериала «Триггер» на Первом канале. Для этого проекта были записаны два трека: Everytime и To Pray, которые вошли в официальный саундтрек. Помимо этого были записаны кавер-версии хита группы Nirvana, а в саундтрек сериала вошли еще 11 вокальных композиций. Вклад Никиты как вокалиста и музыканта в развитие мультижанрового звучания шоу еще раз подтвердил его успешность в музыкальном направлении. Личная жизнь Свою первую серьезную влюбленность Пресняков испытал во время учебы в Нью-йоркской киноакадемии. Отношения с актрисой и моделью из Казахстана Аидой Калиевой продлились около четырех лет (приблизительно с 2010 по 2014 год). 27 июля 2017 года Никита заключил брак с моделью Аленой Красновой. Церемония прошла в одном из московских ЗАГСов с последующим торжеством в Подмосковье. Среди гостей был весь близкий семье бомонд: Кристина Орбакайте, Алла Пугачева с мужем, Владимир Пресняков младший, Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Валентин и Марина Юдашкины, а также многие другие известные деятели культуры и шоу бизнеса. Никита Пресняков сейчас Осенью 2022 года в ряде российских СМИ появилась информация, что Никиту Преснякова якобы призвали в армию — повестку, по слухам, ему вручили прямо во время репетиции в Московском Губернском театре. Однако руководство театра опровергло эти заявления, отметив, что в тот день никаких репетиций не было. Сам артист назвал новость фейковой. Вскоре стало известно, что он и вовсе находится за границей — вместе с супругой он переехал в США. Уже находясь в Америке, Никита сообщил поклонникам, что работает над новым музыкальным материалом. В начале 2023 года он объявил о смене творческого имени — теперь выступает под псевдонимом Nick Pres. В Штатах он активно развивает свою карьеру. Никита Пресняков с женой Аленой, 2022 год Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Летом 2023-го Пресняков поделился деталями своей новой профессиональной деятельности. Он занялся режиссурой музыкальных клипов для зарубежных исполнителей, а также начал налаживать связи в шоу бизнесе. Татуировки — важная часть его самовыражения. Первую он набил в 23 года, хотя интерес к боди-арту появился еще в подростковом возрасте. На теле у Никиты есть символичные изображения, среди них — сова и циферблат. Сам музыкант говорит, что мечтает стать «татуированным дедом». По информации телеканала «МУЗ-ТВ», на одну из годовщин свадьбы Никита с женой сделали парные тату. Болезнь В одном из видео, опубликованном в соцсетях, Никита рассказал, что у него диагностировано поведенческое расстройство — СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Пресняков уточнил, что это расстройство, чаще выявляемое в детстве, мешает справляться с повседневными задачами — от быта до работы. Он признался, что не смог завести даже бизнес-страницу в социальной сети, поскольку для него это оказалось слишком сложно из-за особенностей восприятия: «С моим легким СДВГ это превращается в треш. Люди списывают такое на лень, но тут нужна терапия, а не упреки», — подчеркнул артист. Никита старается вести здоровый образ жизни: интересуется вегетарианством, продолжает заниматься паркуром, скейтбордингом и дайвингом.

