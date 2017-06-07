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Главные новости Свердловской области
01:47  07 июня 2017 0

Уголовное дело свердловского экс-министра Сидоренко передано в суд

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, сидоренко александр
Министр транспорта и связи Свердловской области попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко. Рассматривать дело экс-министра будут в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

До окончания процесса бывший чиновник областного правительства находится под подпиской о невыезде, его банковские счета арестованы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ,

Сидоренко обвиняется в том, что он, будучи министром транспорта и связи, незаконно занимался предпринимательской деятельностью, получая доход от коммерческих предприятий, фактически являясь их собственников. Фирмами формально владели родственники чиновника — его брат и теща.

По версии следствия, речь идет об ООО «УралДорТехнологии», где Сидоренко принадлежала доля собственности в размере 70%, оформленная на тещу министра, и ООО «УралТрансПетролиум», полностью принадлежащее чиновнику и оформленное на его брата.

С марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении компаниями, распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в проводимых аукционах, о заключении контрактов, приобретении дорогостоящего имущества, приеме на работу и увольнении сотрудников.

«Осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, он предоставлял в приоритетном порядке данным организациям информацию о ремонте тех или иных дорог, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении с управляемыми им организациями договоров на выполнение работ по ремонту и строительству дорог, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. — В результате этих действий указанные организации становились победителями аукционов и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог».

О времени начала рассмотрения в суде уголовного дела по существу пока не сообщается.

Евгений Александров
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