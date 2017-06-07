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07 июня 2017
06 июня 2017
03:34  07 июня 2017 0

Владимир Путин предупредил, что при столкновении России и США выживших не будет

Американский телеканал анонсировал фильм о российском президенте, снятом режиссером Оливером СтоуномФото: putin.kremlin.ru

Открытое и масштабное столкновение между Россией и США пережить не сможет никто. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Владимир Путин, тем не менее, смотрит на российско-американские отношения с надеждой. По словам главы государства, «надежда есть всегда», сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — добавил президент России.

Отметим, отрывок из очередного интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну был опубликован на сайте телеканала Showtime. Полная версия беседы с российским лидером анонсирована на 12 июня.

Оливер Стоун за последние два года более десятка интервью. Как отмечают на телеканале, это позволило режиссеру снять беспрецедентный «сериал о российском президенте».

Евгений Александров
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