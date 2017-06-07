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07 июня 2017
06 июня 2017
04:31  07 июня 2017 0

На Украине ввели квоту на телепередачи на государственном языке

По словам Петра Порошенко, с инициативой ввести квоту обратились сами представители СМИФото: сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обязательном использовании на телевидении государственного языка в объеме не менее 75% эфирного времени. Закон вступит в силу осенью 2017 года.

Согласно законодательству страны, теперь три четверти телепередач вне зависимости от их характера должны транслироваться только на украинском языке, сообщает Nation News. По заявлению самого украинского президента, именно представители национальных украинских СМИ выступили в свое время с данной инициативой, поэтому для главы государства подписать данный документ было большой честью.

Верховная Рада Украины приняла закон о языковом квотировании в СМИ еще в конце мая. Теперь, после подписания документа президентом, текст будет опубликован, после чего, чтобы документ вступил в законную силу, должно пройти четыре месяца.

Евгений Александров
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