Новые подробности о Нюрнбергском процессе всплыли спустя ровно 80 лет: что о нем известно

80 лет назад началось главное заседание Нюрнбергского процесса Фото: Nationaal Archief / Wikipedia / CC0

К 80-летию начала Нюрнбергского процесса Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы. На сайте ведомства опубликованы ранее недоступные материалы: донесения, акты о злодеяниях нацистов, фотографии и зарисовки художников, которые проливают новый свет на исторический суд над главными военными преступниками.

Нюрнбергский процесс, проходивший с ноября 1945 по октябрь 1946 года, стал первым в истории судом, где перед правосудием предстала не просто армия, а целая преступная государственная система. Этот «суд народов» не только осудил нацистских преступников и их идеологию, но и заложил основы современного международного права, введя такие важнейшие понятия, как «преступления против человечности». Подробнее о том, что это за процесс — в материале URA.RU.

Нюрнбергский процесс: что это такое и его историческое значение

Нюрнбергский процесс длился до ноября 1946 года Фото: Raymond D'Addario / Wikipedia / Public Domain

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Он стал историческим событием мирового масштаба и первым в истории международным судом над военными преступниками. Это был «суд народов» над главными нацистскими преступниками, который осудил не просто отдельных лиц или армию, а всю преступную государственную систему нацистской Германии, ее идеологию.

Процесс заложил основы современного международного права, впервые введя и закрепив понятия «преступления против мира», «военные преступления» и «преступления против человечности». Его итоги оказали огромное влияние на создание ООН и позволили миру десятилетиями жить без крупномасштабных войн, став символической точкой в завершении Второй мировой войны.

Создание трибунала и его Устав

Идея проведения международного суда над нацистскими преступниками была впервые выдвинута Советским Союзом еще в октябре 1941 года. Впоследствии этот вопрос обсуждался лидерами стран антигитлеровской коалиции. Окончательное соглашение об учреждении Международного военного трибунала было заключено 8 августа 1945 года в Лондоне правительствами СССР, США, Великобритании и Франции.

Тогда же был принят и Устав трибунала, который стал юридической основой процесса. В статье 6 были четко классифицированы три группы преступлений: преступления против мира (планирование и развязывание агрессивной войны), военные преступления (нарушения законов ведения войны) и преступления против человечности (убийства, геноцид, депортации мирного населения).

Устав также установил два революционных принципа. Первое: даже если человек действовал по приказу начальства или занимал высокую должность, его все равно могли привлечь к уголовной ответственности, но приказ или должность могли учесть как смягчающее обстоятельство. Второе: трибунал получил право приговаривать к смертной казни. Советская и французская стороны потребовали соблюдать демократические принципы в суде: дать обвиняемым право на защиту и возможность сказать последнее слово. Поэтому Нюрнбергский процесс стал не просто расправой, а примером справедливого суда.

Состав трибунала

Трибунал был сформирован из представителей четырех стран-победительниц. От СССР в него вошли генерал-майор юстиции Иона Никитченко и полковник юстиции Александр Волчков, от США — Фрэнсис Биддл и Джон Паркер, от Великобритании — главный судья Джеффри Лоуренс (который стал председателем суда) и Норман Биркет, от Франции — профессор Анри Доннедье де Вабр и судья Роберт Фалько.

Обвинительный комитет представляли: от СССР — прокурор Украинской ССР Роман Руденко, от США — Роберт Джексон, от Великобритании — Хартли Шоукросс, от Франции — Франсуа де Ментон и его преемники. Для того чтобы признать подсудимого виновным и назначить ему наказание, необходимо было получить голоса как минимум трех членов трибунала. В случае равенства голосов окончательное решение принимал председатель трибунала — британский судья Джеффри Лоуренс.

Ход процесса и роль СССР

Во время вынесения приговора впервые использовалась система синхронного перевода на четыре языка Фото: Raymond D'Addario / Wikipedia / Public Domain

Процесс проходил в зале №600 Дворца правосудия Нюрнберга и длился почти 11 месяцев. Было проведено 403 открытых заседания, допрошено 360 свидетелей и рассмотрено около 200 тысяч письменных показаний. Подсудимые имели все процессуальные гарантии: получили обвинительные заключения заранее, им были предоставлены адвокаты. Процесс был уникален с технической точки зрения — впервые использовалась система синхронного перевода на четыре языка.

Роль Советского Союза в процессе была крайне значима. Еще в 1942 году СССР начал работу по документированию преступлений нацистов, создав Чрезвычайную государственную комиссию. Именно советская сторона настаивала на проведении полноценного открытого суда, а не внесудебных расправ, и во многом благодаря ее позиции такой процесс состоялся. Главный обвинитель от СССР Роман Руденко в своей речи 8 февраля 1946 года представил трибуналу шокирующие доказательства зверств на оккупированной территории СССР, включая уничтожение 27 миллионов граждан, сожжение тысяч деревень и преступления в концлагерях. Эти материалы помогли суду установить наличие «общего плана или заговора» для совершения преступлений.

Значимый вклад в опровержение основного аргумента защиты внес фельдмаршал Фридрих Паулюс, который являлся одним из авторов плана «Барбаросса». Его появление в зале Нюрнбергского трибунала вызвало широкий резонанс. Паулюс попал в плен в ходе Сталинградской битвы.

Советские обвинители рассчитывали, что показания Паулюса подтвердят факт детальной подготовки Адольфа Гитлера к нападению на Советский Союз, а также опровергнут утверждения о том, что нападение было спровоцировано Москвой. Для участия в трибунале Паулюса тайно доставили в Нюрнберг по инициативе Романа Руденко, которому удалось убедить Иосифа Сталина в целесообразности этого шага.

Изначально Сталин с опаской относился к идее доставить Паулюса в Нюрнберг, предполагая, что в окружении соучастников и западных обвинителей нацистский военачальник может отказаться от своих слов. Тем не менее опасения не оправдались. Выступления Паулюса однозначно продемонстрировали: нападение Германии на СССР являлось результатом заранее продуманного агрессивного плана, а не ответной мерой, как утверждали подсудимые во главе с Германом Герингом.

Приговор и его исполнение

12 человек были приговорены к смертной казни Фото: Work of the United States Government / Wikipedia / Public Domain

Оглашение приговора длилось с 30 сентября по 1 октября 1946 года. Из 24 первоначальных обвиняемых до приговора дошли не все: руководитель Немецкого трудового фронта Роберт Лей еще в октябре 1945 года покончил с собой в тюрьме, а промышленник Густав Крупп был признан неизлечимо больным, и его дело прекратили. В итоге судили 22 человека. Ни один из них не признал своей вины.

Приведение приговора в исполнение проводилось под строгим международным контролем, с присутствием журналистов от каждой из стран-победительниц, включая корреспондентов от Советского Союза. После казни тела казненных преступников, включая и тело Геринга (который покончил с собой), были кремированы в мюнхенском крематории, а их прах был тайно развеян с самолета, чтобы избежать появления каких-либо мест поклонения для неонацистов.

Наследие Нюрнберга и последующие процессы

После процесса в Нюрнберге состоялись еще 12 малых процессов над нацистскими преступниками меньшего ранга Фото: Wikipedia / Public Domain

Наследие Нюрнбергского процесса оказалось огромным и продолжило жить далеко за пределами самого суда над главными нацистскими преступниками. Сразу после оглашения приговора работа по осуждению нацизма не остановилась. Уже в 1946–1949 годах в том же Нюрнберге прошли еще двенадцать так называемых «малых процессов», которые проводились уже не международным трибуналом, а исключительно американским военным командованием. На этих процессах перед судом предстали не высшие руководители, а те, кто воплощал их преступные приказы в жизнь: нацистские врачи, проводившие чудовищные эксперименты над людьми, судьи, выносившие несправедливые приговоры, руководители концернов, использовавшие рабский труд, офицеры айнзацгрупп и высокопоставленные военные. В общей сложности по этим делам было осуждено 97 человек.

Параллельно суды над военными преступниками шли и в других странах. В Польше был казнен комендант Освенцима Рудольф Гесс, в Израиле похитили и судили одного из главных организаторов Холокоста Адольфа Эйхмана. Главные японские военные преступники предстали перед Международным военным трибуналом для Дальнего Востока в Токио. Однако главное наследие Нюрнберга — не эти отдельные суды, а те правовые принципы, которые он закрепил навсегда. Принципы, утвержденные трибуналом, были официально признаны Генеральной Ассамблеей ООН в 1946 году в качестве общепризнанных норм международного права. Это означало, что отныне не только государства, но и отдельные люди несут ответственность за свои действия на мировой арене, и нельзя спрятаться за приказом начальника или служебным положением.

Это прямое правовое наследие Нюрнберга стало основой для всей современной системы международного уголовного правосудия. Оно вдохновило создание Женевских конвенций 1949 года, которые усилили защиту жертв войны. Оно легло в основу работы специальных международных трибуналов ООН по расследованию военных преступлений в бывшей Югославии и геноцида в Руанде в 1990-х годах. А венцом этого пути стало создание в 1998 году постоянного Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который является прямым правопреемником идей Нюрнберга. Таким образом, Нюрнбергский процесс создал не просто суд, а целую новую юридическую реальность, которая действует и по сей день, напоминая, что за преступления против мира и человечности рано или поздно придется ответить, независимо от должности и ранга.

Архивные материалы Минобороны РФ

В день 80-летия начала процесса Минобороны России опубликовало уникальные архивные материалы, проливающие свет на ход и итоги трибунала. На сайте ведомства представлены ранее недоступные документы: донесения, акты о злодеяниях нацистов Чрезвычайной государственной комиссии, протоколы допросов, свидетельские показания и фотографии.