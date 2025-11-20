Логотип РИА URA.RU
Россия передала Украине 1000 тел военных, взамен получила 30

20 ноября 2025 в 16:04
Россия передала Украине более десяти тысяч тел военных

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия передала Украине 1000 тел военных, а в ответ получила 30 тел своих военнослужащих. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Военкор отметил, что Россия продолжает передавать Украине тела погибших военнослужащих. «Прошел обмен телами 1000 на 30», — написал Коц в своем telegram-канале. На данный момент Россия передала Украине уже более десяти тысяч тел военных. Их вывозят из-под Покровска.

В ноябре МИД РФ Сергей Лавров информировал о том, что в текущем году Россия осуществила передачу Украине свыше девяти тысяч тел. В ответ РФ получила 143 тела.

