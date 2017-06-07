05:48 07 июня 2017 0

Вход в логово гитлеровцев десятилетиями был скрыт под слоем льда, считает исследователь Фото: ВКонтакте / Валентин Дегтярев

Известный уральский исследователь, радиолюбитель и уфолог Валентин Дегтярев опубликовал результаты своего очередного открытия. На этот раз, изучая максимально увеличенные спутниковые фотографии Антарктики, ему удалось разглядеть вход в пещеру, которая, как считает сам исследователь, является входом в подземную базу, оборудованную нацистами в конце Второй мировой войны.

«Земля Королевы Мод. Большая горная вершина. В центре горы огромная пещера. Высота входа метров 60 ширина метров 20. Для Антарктиды абсолютно не характерное явление, — так описывает Валентин Дегтярев увиденное им. — Дело почти сенсационное. Что там в глубине этой пещеры никто не знает. А там может быть все, что угодно. Осталось только найти того кто это захочет проверить на месте».

Координаты находки, по словам исследователя: 71°58'35.90«S, 8°50'57.34„E

Сам Дегтярев склонен считать, что обнаруженную им пещеру необходимо связывать с многочисленными историями о «последнем форпосте Гитлера».

«Еще в 30-е годы немцы активно исследовали Антарктиду. Для этого были изготовлены самые большие в мире субмарины, рассказывает радиолюбитель. — И именно они вывезли в Антарктиду огромное количество грузов. А так же 11 000 заключенных концлагерей. Уже перед падением Германии была устроена последняя экспедиция. Тогда вывезли часть видных нацистов».

Свое открытие исследователь обосновывает множеством фантастических рассказов о якобы полой природе Земли и о существующем внутри земной поверхности подземным миром.

Валентин Дегтярев получил известность во время поисков пропавшего в районе Серова самолета Ан-2 в 2012 году. В то время как воздушное судно уже достоверно погибло вместе со всеми пассажирами, Дегтярев слышал сигналы бедствия от тех, кто находился на борту «кукурузника». Правда, тогда Дегтярев «промахнулся» больше чем на 100 км в указании, где искать Ан-2. Однако с тех пор ни одна загадка не остается без его комментария.