Путин: ракетный щит Америки защищает не всю страну

09:54 07 июня 2017 0

Угроза в адрес Америки прозвучала в интервью режиссеру Оливеру Стоуну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин указал на то, что американская система противоракетной обороны покрывает не всю территорию США. Об этом президент сообщил в интервью режиссёру Оливеру Стоуну, передает «Федеральное агентство новостей».

«На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединённых Штатов», — приводит RT слова президента РФ. В том же интервью Владимир Путин сообщил Стоуну, что предлагал рассмотреть вопрос о вступлении России в НАТО и даже получил предварительное согласие занимавшего тогда пост президента США Билла Клинтона.

Ранее Владимир Путин предупредил, что при столкновении России и США выживших не будет.