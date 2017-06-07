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07 июня 2017
06 июня 2017
09:54  07 июня 2017 0

Путин: ракетный щит Америки защищает не всю страну

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Угроза в адрес Америки прозвучала в интервью режиссеру Оливеру СтоунуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин указал на то, что американская система противоракетной обороны покрывает не всю территорию США. Об этом президент сообщил в интервью режиссёру Оливеру Стоуну, передает «Федеральное агентство новостей».

«На сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединённых Штатов», — приводит RT слова президента РФ. В том же интервью Владимир Путин сообщил Стоуну, что предлагал рассмотреть вопрос о вступлении России в НАТО и даже получил предварительное согласие занимавшего тогда пост президента США Билла Клинтона.

Ранее Владимир Путин предупредил, что при столкновении России и США выживших не будет.

Семен Гринберг
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