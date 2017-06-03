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03 июня 2017
Главные новости Москвы
22:24  03 июня 2017 1

Откровение Путина: Россия готовилась вступить в НАТО

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Путин и Клинтон заставили понервничать американский истеблишментФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин признался, что предлагал США рассмотреть вопрос о вступлении России в НАТО. Речь об этом шла на одной из последних встреч с американским лидером Биллом Клинтоном.

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, он приезжал в Москву. Я в ходе дискуссии сказал: может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО, — рассказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. — Клинтон ответил, что не против», — передает «Федеральное агентство новостей». После этого вся американская делегация, прибывшая в Москву с американским лидером и присутствующая при беседе, «занервничала».

Лидер РФ добавил, что сейчас Североатлантический альянс находится целиком под властью США и о партнерских отношениях с другими странами речи не ведет. «Это внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов, там нет союзников, там есть только вассалы», — констатировал Владимир Путин.

Семен Гринберг
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