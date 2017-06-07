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11:27  07 июня 2017 0

На Ямале сторонникам Навального запретили антикоррупционный митинг

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, митинг
Проведение митинга в Ноябрьске воспримут как несанкционированное мероприятиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти города Ноябрьск не согласовали проведение антикоррупционного митинга. Ответ городской администрации на уведомление о мероприятии на своей странице в соцсети разместил организатор Александр Бондарчук. В сообщении указано, что митинг в День России на площади спортивно-оздоровительного комплекса не может состояться из-за нарушения сроков подачи уведомления.

В официальном письме администрации города указывает, что организатор должен был подать уведомление о проведении публичного мероприятия не позднее 10 дней до желаемой даты. Но уведомление поступило в администрацию только 2 июня. Соответственно, срок нарушен и городские власти в праве отказать в проведении митинга. «Невыполнение решения, принятого администрацией города Ноябрьск, будет рассматриваться как проведение несанкционированного публичного мероприятия», — говориться в письме городской мэрии.

Сам Александр Бондарчук рассказал журналисту «URA.RU», что раздумывает, как провести этот митинг на законном основании. Например, не в центре города, а на футбольном стадионе. «В администрации мне предложили этот стадион в ответ на первое уведомление, поскольку площадь в городе занята. Но это крайний вариант. Во-первых, нам предложили там неудобное время — с 9 утра. В выходной в это время на митинг никто не пойдет. Во-вторых, он изолирован от города. Находится практически в лесу. Соответственно никто из случайных прохожих его не увидит и не сможет присоединиться», — пояснил Бондарчук.

Александр Бондарчук подал первое уведомление о проведении антикоррупционного митинга в Ноябрьске в установленные сроки. Поскольку место и время уже были заняты другими праздничными мероприятиями, ему предложили провести митинг на стадионе. Но организатор подал еще одно уведомление о публичном мероприятии — снова на площади в центре города, но уже с другим временем.

Вячеслав Егоров
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