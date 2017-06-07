10:54 07 июня 2017 0

Пять работников японского научно-исследовательского центра доставлены в больницу после облучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять сотрудников Научно-исследовательского центра Оараи в центральной японской префектуре Ибараки экстренно госпитализированы после облучения.

По данным Японского агентства по атомной энергетике, наибольшую дозу радиации получил один из работников. У него в легких обнаружен плутоний-239 с уровнем излучения 22 тысячи беккерелей. Норма содержания радиоактивных веществ для продуктов питания составляет 50-100 беккерелей на кг. У других рабочих доза облучения не превышает 24 беккерелей.

ЧП произошло во время инспекции оборудования в центре. Когда работники открыли один из контейнеров, находившийся в нем пластиковый мешок с порошкообразными радиоактивными материалами лопнул. Часть порошка попала наружу. Рабочие были в защитных костюмах и масках, однако человек, который стоял ближе всех к контейнеру, каким-то образом вдохнул порошок, сообщает ТАСС.

Пока никаких признаков ухудшения здоровья у сотрудника нет, но врачи не торопятся давать прогноз.

Утечки радиации за пределы центра не произошло.