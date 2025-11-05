В связи с ситуацией депутат Гончаренко раскритиковал Зеленского за то, какой страной стала Украина Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил задержание охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине. Об этом он написал в telegram-канале.

«Об охраннике Джоли — подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в территориальный центр комплектования и хотели мобилизовать», — написал Гончаренко.