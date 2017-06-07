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07 июня 2017
12:10  07 июня 2017 1

Путин отказался заходить в один душ с геем. «Зачем провоцировать?»

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин не стал бы провоцировать представителя секс-меньшинствФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин рассказал, что бы сделал бы, оказавшись на подводной лодке в одной душевой с геем. Провокационный вопрос президенту задал режиссер Оливер Стоун в интервью для документального фильма о главе России. Путин ответил, что не стал бы «провоцировать» гея и не пошел бы с ним в один душ.

«Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо», — цитирует пошутил президента «Дождь».

В ходе разговора Стоун вспомнил о российском законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил Путина, не видит ли он в этом признаков дискриминации. Президент ответил, что геев в России никто не притесняет.

Премьера документального фильма о В. Путине пройдет на телеканале Showtime. Фильм из четырех частей длительностью по два часа. Их покажут с 12 по 15 июня.

Семен Гринберг
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