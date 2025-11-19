Как правильно давать витамин D детям: советы врачей и ошибки родителей

Витамин D полезен многим детям России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Витамин D давно перестал быть средством исключительно от рахита — сегодня он рассматривается как один из ключевых факторов здорового роста, крепких костей и сильного иммунитета ребенка. Однако вокруг его приема до сих пор много вопросов: кому действительно нужен витамин, в каких дозах, в какой форме и нужно ли давать его всем детям без исключения? Все, что нужно знать о витамине D — в материале URA.RU.

Зачем давать витамин D ребенку

Витамин D — один из тех нутриентов, без которых невозможно полноценное развитие ребенка. Именно он помогает усваиваться кальцию и фосфору, двум ключевым минералам, отвечающим за рост и прочность костей. Если витамина не хватает, костная ткань формируется неправильно, что может привести к рахиту, деформациям скелета, задержке моторного развития, объяснила кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Казалось бы, дети получают витамин D естественным путем: кожа синтезирует его при контакте с солнечным светом. Но современный образ жизни вносит коррективы.

«И дети, и взрослые относительно мало времени проводят на солнце и чаще всего используют мощные солнцезащитные средства. А пищевые источники, такие как жирная рыба или яичный желток, не способны полностью покрыть суточную потребность ребенка», — отмечает Ольга Уланкина.

Сколько витамина D нужно ребенку

Врач предупреждает, что дозировка витамина подбирается индивидуально под каждого ребенка. Но существуют общие представления о том, сколько давать витамина D для профилактики.

«Для детей до месяца стандартной профилактической дозой считается 500 МЕ в сутки, до года — 1000 МЕ в сутки независимо от типа питания, до трех лет — 1500 МЕ», — объяснила Ольга Уланкина. «Более высокие дозы, превышающие профилактические, назначаются исключительно врачом только на основании лабораторного подтверждения дефицита».

Врач предупредила, что самостоятельное повышение количества витамина в рационе недопустимо. Ведь оно может привести к серьезным осложнениям.

Каким детям обязателен витамин D

Есть дети, которым назначение витамина D особенно важно. В группу риска попадают: недоношенные, дети с недостатком или избытком массы тела и ожирением, дети с клиническими признаками рахита, а также дети с хроническими заболеваниями почек и печени — все они нуждаются в более тщательном наблюдении. Для таких детей дозировку всегда определяет врач, ориентируясь на анализы и клиническую картину.

Какой витамин D давать детям

Сегодня на рынке есть два основных варианта — масляные и водные растворы. И хотя многие родители по привычке склоняются к маслу, эксперты все чаще отдают предпочтение водной форме.

«Оптимальной формой для детей считается водный раствор витамина D», — подчеркнула Ольга Уланкина. — «Именно он обладает лучшей всасываемостью по сравнению с масляными формами».

Когда лучше принимать витамин D

Врач советует принимать витамин D в первой половине дня для поддержания естественных циркадных ритмов. Утреннее или дневное время приема соответствует природному ритму выработки витамина под воздействием солнечного света, тогда как вечерний прием может создавать помехи для синтеза мелатонина и нарушать процесс засыпания.

Кому нельзя принимать витамин D

Противопоказанием к приему витамина D служит индивидуальная непереносимость компонентов препарата, а также повышенный уровень кальция в крови или моче, отметила врач. И в некоторых случаях прием витамина может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.