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07 июня 2017
13:41  07 июня 2017 0

Двойной теракт в Тегеране. Смертников послало «Исламское государство» ФОТО

Терроризм, террористы , терроризм
В обоих терактах участвовали смертникиФото: depositphotos.com © URA.RU

Две группы террористов одновременно атаковали столицу Ирана утром 7 июня. Вооруженные радикалы открыли стрельбу в здании иранского парламента и возле мавзолея основателя современного иранского государства имама Хомейни. В парламенте восемь человек пострадали, погиб охранник. В мавзолее пострадали пятеро. Здание парламента оцепили, но его работа во время перестрелки не прекращалась. Ближайшая к мавзолею станция тегеранского метро эвакуирована и закрыта, передает Medusa.

Среди нападавших на мавзолей Хомейни, предположительно, была женщина. Она взорвала себя в западном дворе мавзолея. Второй террорист принял цианистый калий. Возле мавзолея также было обезврежено взрывное устройство.

Нападавшие были вооружены пистолетами и автоматами Калашникова и взяли в заложники несколько человек. Одного из напавших на парламент террористов застрелила полиция.

Общее число погибших в результате терактов неизвестно. Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России — «URA.RU»).

Семен Гринберг
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