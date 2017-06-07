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07 июня 2017
13:26  07 июня 2017 1

Россияне увлеклись творчеством и забили на погоду. Но здоровье, семья и безопасность по-прежнему в приоритете

Открытая лицензия от 09.09.2016. семья, семья, море, берег, родители, пляж, дети
Россияне ценят здоровье, семью и безопасностьФото: pixabay.com

Подавляющее большинство россиян называют главными жизненными ценностями здоровье, семью и безопасность. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Эти понятия остаются для жителей России главными на протяжении последних нескольких лет, но вот в других сферах наметились изменения. Так, граждане стали проявлять большую заинтересованность в таких сферах, как социальная инфраструктура и состояние окружающей среды в местах проживания. Респонденты обращают больше внимания на экономическую и политическую ситуацию в стране, с одной стороны, и на возможности для достижения целей и творческую самореализацию — с другой. А вот карьерный рост занял последнее место в приоритетах россиян. Также менее значимым стало материальное благосостояние семьи. Практически совсем перестали волновать жителей страны погода, досуг и социальный статус.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14—15 мая 2017 года. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Наталья Володина
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