Челябинские ревизоры нашли в Аргаяшском районе «призраков»

14:20 07 июня 2017 0

Глава района Исрафиль Валишин не смог дать проверяющим внятных пояснений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области завершила плановую проверку Аргаяшского района. Итоги аудита удивили даже видавших виды ревизоров. В райцентре обнаружено муниципальное унитарное предприятие, не имеющее собственного расчетного счета и не платившее налоги. При этом МУП вел активную хозяйственную деятельность, сдавал площади в аренду и собирал платежи наличкой. Материалами ревизии, утвержденными на коллегии КСП 6 июня, во вторник, займутся силовые ведомства, сообщили «URA.RU» в палате.

Речь идет о МУП «Пассажирская транспортная компания» (ПТК), созданном в 2013 году на базе автовокзала Аргаяша, здание которого находилось в муниципальной собственности. Учредителем МУП выступил районный комитет по управлению имуществом. Площади вокзала сдавались в аренду перевозчикам и индивидуальным предпринимателям. За четыре года МУП «ПТК» так и не обзавелся расчетным счетом, соответственно, не платил налоги. В администрацию района предоставлялись «нулевые» балансы. Согласно отчетам, директор «ПТК» даже не получал с 2013 по 2016 годы зарплату.

Между тем арендаторы занимают здания и, по словам руководства МУП, платят за это. За одним ИП, к примеру, закреплены три «точки» под торговлю и зал в 694 кв. метра. Местный перевозчик занял восемь объектов МУП. Но директор смог предоставить аудиторам только кассовую книгу. Там значились два платежа, внесенные только в 2016 году. Один в январе, перед тем как стало известно о грядущей ревизии, и второй в апреле. Из этих сумм, как пояснил директор, ему была выплачена зарплата. Так как счета не было, деньги вносились налом, а документы на землю не оформлялись совсем. Все это прозвучало на коллегии КСП во время отчета аудитора.

«Отдали на кормление? — скептически заметил присутствовавший на коллегии палаты вице-губернатор Евгений Голицын. — Глава же должен контролировать эти процессы!» «Это огромное финансовое упущение», — согласился председатель КСП Алексей Лошкин.

Глава района Исрафиль Валишин не мог дать никакого внятного пояснения относительно того, как в его администрации существует подобный МУП. Он только пообещал «все исправить», привести деятельность предприятия в соответствии с законом.

Материалы ревизии переданы в прокуратуру области. Надзорное ведомство уже подало в суд на администрацию района, МУП «ПТК» и одного из арендаторов. Первое заседание состоится Челябинском областном арбитражном суде 20 июня.