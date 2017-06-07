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15:06  07 июня 2017 0

Пермяки попросят Путина заступиться за изнасилованных щенков

Животные, собака, щенок
Зоозащитники отчаялись найти управу на директора муниципального приютаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Зоозащитники Перми собираются пожаловаться Владимиру Путину на директора муниципального приюта для собак, где разразился скандал с изнасилованием щенков. Активисты собираются массово звонить по этому поводу на горячую линию с президентом.

«Уже сделано все: написаны обращения во все инстанции, проведены митинги, истоптаны пороги чиновников. Но результата нет: животные так и находятся в жутких условиях, отловленных собак живьем скидывают в яму, в которой они похоронены заживо, директора не уволили с позором, а повысили с премией 400 тысяч, так и непонятно, куда делись 30 млн, выделенные из бюджета», — пишет в соцсетях зоозащитница Надежда Аксенова. Активистка призывает всех неравнодушных совершить звонок на горячую линию с президентом, которая состоится 15 июня. Девушка пояснила корреспонденту «URA.RU», что планируется общее видеообращение зоозащитников.

Скандал вокруг пермского муниципального приюта разгорелся после сообщений волонтеров о том, что кто-то изнасиловал щенков. Было возбуждено уголовное дело. Директор приюта Дмитрий Киселев получил выговор, а потом и вовсе был уволен, но вскоре вернулся на рабочее место в статусе и. о. Кресло чиновник будет занимать недолго — до 8 июня продолжается прием заявок на должность директора приюта, затем конкурсная комиссия будет работать до 8 июля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации.

Анна Белкина
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