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15:50  07 июня 2017 0

Зарплату не начислили? В Сургуте мужчина с топором взял в заложники главбуха. ФОТО

Мужчина для устрашения решил использовать топорФото: John Neeman/Flickr

В Сургуте мужчина с топором вломился в офис строительно-монтажного предприятия ЗАО «ГидроМонитор» и взял в заложники главного бухгалтера организации. Он закрылся вместе с ним в офисе и перерубил всю мебель.

Инцидент произошел на предприятии, расположенном на ул. Сосновая, сообщается в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». Требования уже немолодого мужчины неизвестны.

Как уточнила корреспонденту «URA.RU» начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина, у мужчины при себе был нож, он взял в заложники одного из сотрудников организации.

«Сообщение в дежурную часть ОВД города Сургута поступило в 13 часов 30 минут. В помещение ворвался мужчина с предметом, похожим на нож. На место выехали сотрудники следственно-оперативного отдела, сотрудники Росгвардии и начальник ОВД РФ по Сургуту Александр Ерохов. Он лично вел переговоры с мужчиной», — сообщила Ольга Абмайкина.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, сейчас его доставляют в отдел полиции, где будут выясняться все обстоятельства происшествия.

Как уточнила представитель полиции, пострадавших в результате ЧП и в ходе задержания нет.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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