16:36 07 июня 2017 0

В профессиональную "нечистоплотность" экс-министра Сидоренко (сидит, подперев лицо) его коллеги пока не верят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская власть только формулирует официальную позицию по делу экс-министра транспорта и связи региона Александра Сидоренко. Это сегодня дали понять представители администрации региона, отвечая на вопрос журналиста «URA.RU».

Пока громкое дело в отношении пусть и бывшего, но знакового члена кабмина, работниками правительства воспринимается на уровне эмоций. «Основное чувство — непонимание того, как оно все так вышло. Вроде работаешь с коллегой, видишь его труд, а ведь про семьи друг друга мы не знаем — и времени даже нет этим поинтересоваться. А потому пока не верится в то, что начинают про коллегу говорить. Я думаю, что все разберутся — работают компетентные люди», — объясняет один из вице-губернаторов.

Его сосед по кабинету министров признается — «спокойной» ситуацию назвать нельзя: «У меня у самого в распоряжении ведомства бюджет в 60 миллиардов. Невольно занервничаешь в мыслях о том, что даже если не ты напортачишь, то заместитель твой подведет или начальник отдела вдруг где допустит ошибку».

Часть бывших коллег Александра Сидоренко в перспективу «раскрутки» дела не верит. «Если не будет особой установки, то доказать что-то именно в отношении Александра Михайловича будет очень сложно. Есть ведь прецеденты, когда у главы муниципалитета родные занимаются бизнесом и выигрывают госконтракты. Да, со стороны, по-обывательски смотрится вроде бы некрасиво, но юридически-то там все правильно и честно. Так что, не услышав доказательной базы, трудно делать выводы», — рассуждает знакомый министр.

Отдельные представители администрации губернатора считают, что привязка возбужденного дела к кампании по выборам губернатора Свердловской области отчасти «вполне логична», но «слаба». «Возбуди они дело месяцем ранее — сказали бы, что в преддверии выборов будоражат, через месяц — сказали бы, что связано с ходом выборов. Привычка такая у людей. Но к кампании привязка на самом деле слабая. Ощущения катастрофы ни у кого нет, просто сейчас все это неприятно и неопределенно», — делится высокопоставленный чиновник.

Напомним, замгенпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении Александра Сидоренко. Рассматривать дело экс-министра будут в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. До окончания процесса бывший чиновник областного правительства находится под подпиской о невыезде, его банковские счета арестованы.

По версии следствия, Сидоренко, будучи министром транспорта и связи, с марта 2010 года по февраль 2016 года лично и через доверенных лиц принимал незаконное участие в управлении коммерческими фирмами, распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в проводимых аукционах, о заключении контрактов, приобретении дорогостоящего имущества, приеме на работу и увольнении сотрудников.