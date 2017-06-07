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17:08  07 июня 2017 0

На Урале опробуют первый в современной России «сухой закон»

Бар. Нижневартовск, пиво, алкоголь
В городах и поселках ХМАО-Югры могут полностью запретить продажу спиртногоФото: Александр Елизаров © URA.RU

УрФО станет экспериментальной площадкой для тестирования первого со времен СССР «сухого закона». В населенных пунктах ХМАО-Югры может быть полностью запрещена продажа алкогольных напитков. Губернатор Наталья Комарова распорядилась изучить возможность переноса точек продажи спиртного за черту городов и поселков региона. Об этом в среду, 7 июня, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

«На координационном совещании по обеспечению правопорядка рассматривался вопрос об эффективности реализации мер по снижению уровня потребления алкогольной продукции. Прозвучало такое предложение, губернатор поручила его изучить, проанализировать возможные эффекты и последствия такого решения», — комментирует глава ведомства Елена Шумакова.

Инициаторами запрета выступила общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость». Активисты-трезвенники действуют на территории региона на протяжении последних семи лет, конфликтуя с представителями торговых точек и владельцами заведений общественного питания.

С 2013 года в Югре действует закон, ограничивающий продажу алкоголя с 20:00 до 8:00 часов. Разработке и внедрению данного проекта активно препятствовали представители предпринимательского лобби, торгово-промышленные палаты Сургута и Нижневартовска, а также комитет экономического развития Сургутского района. Против нормы выступил и председатель думы столицы Самотлора Максим Клец.

Эльдар Булатов
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