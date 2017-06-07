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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
18:30  07 июня 2017 0

История московского чтеца Гамлета повторяется на Урале. Но Макбетом: полицейские волоком затащили мать с грудным ребенком в машину

За несанкционированную уличную торговлю полиция задержала мать с грудным ребенком.пользователь соцсети VK Данил Каличонок

Об инциденте, произошедшем 1 июня на Эльмаше в Екатеринбурге, сообщает пользователь соцсетей Жанна Богданова. По всей видимости, причиной конфликта с полицией стала несанкционированная уличная торговля женщины с ребенком.

«Молодая мама вышла с грудным ребенком погулять, и пока ребенок спал, стояла у своего дома на собственной машине с открытым багажником, где располагались пучки укропа и петрушки, — утверждает Богданова. — Подозрительный тип, который в конце ролика на крыльце позирует, несколько раз подходил к девушке с угрозами, что натравит на нее наркоманов и они сожгут ей машину, у которой она стояла, что вызовет полицию, что она им должна платить за то, что стоит на этом куске земли, а она стояла у своего дома, где прописана и живет. От овощного киоска также начались травления от продавца. И через несколько минут поступила жалоба участковому, что у них появился конкурент по продаже зелени. Участковый лейтенант 14-го полицейского участка г. Екатеринбурга, не предъявив даже свои документы и без первого предупреждения, вызвал наряд ППС. Четыре особи мужского пола сразу предложили молодой маме пройти вместе с ребенком в полицейскую машину. Девушка, не понимая, за что ее туда приглашают, начала отказываться».

Дальнее происходящее видно на видео. Полицейские затаскивают сопротивляющуюся женщину в машину. На руках задержанной находится плачущий ребенок. Из видео непонятно, имеется ли у женщины возможность передать несовершеннолетнего родственникам или знакомым.

«В полицейском участке составили протоколы, а далее обманным путем попросили пройти их подписать в кабинет, а фактически забросили ее в камеру с бомжами до составления дела и отправки в суд», — заканчивает свое сообщение Богданова.

Дальнейшая судьба девушки и ее ребенка неизвестна. В полицейском главке знают об инциденте.

«По данному факту руководство УМВД по Екатеринбургу назначена и проводится служебная проверка, в рамках которой действиям сотрудников полиции будет дана соответствующая оценка В случае, если будет установлено, что наряд превысил свои должностные полномочия, последуют самые серьезные меры реагирования как в отношении их самих, так и в отношении непосредственных руководителей, — заявил „URA.RU“ руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Что касается судьбы задержанной, женщина занималась торговлей зеленью. Участковый попросил ее прекратить. Гражданка среагировала неадекватно и отказалась выполнять требование участкового. Тот вызвал наряд, действиям которого и будет дана принципиальная оценка в рамках проводимой служебной проверки».

Дмитрий Антоненков
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