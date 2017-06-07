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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
18:18  07 июня 2017 0

Полного тезку тюменского судьи задержали за связь с мальчиком

Наручники, наручники, арест, заключение
В Тюменской области полицейские задержали подозреваемого в педофилииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Громкий уголовный скандал разгорается в сфере российского спорта. Полного тезку известного футбольного арбитра, судьи международной категории Сергея Гусева, заподозрили в педофилии. Он задержан при попытке совращения тюменского школьника.

Источник «URA.RU» рассказал, что инцидент произошел в селе Ярково Тюменской области на этой неделе. «Некий спортивный тренер и судья Гусев приехал туда из Тобольска, якобы чтобы встретиться с 15-летним мальчиком. До этого они переписывались в интернете, эти беседы оказались у правоохранителей. Гусев договорился встретиться с подростком. И в Ярково его взяли местные опера», — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, для задержанного требовали избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, однако в итоге суд не стал отправлять его в СИЗО.

55-летний тоболяк Сергей Гусев, согласно открытым источникам, является судьей международной категории. С 1996 по 2000 год он работал на 77 футбольных матчах чемпионата России, в 2000-х судил игры ФНЛ и Кубка России. В последние годы Гусев занимается развитием спорта в Тюменской области — с 2014 года он занимает должность президента АНО «МФК «Тобол» и является его соучредителем. Кроме того, Гусев входит в состав учредителей Общественной организации «Федерация ветеранов футбола Тюменской области».

В пресс-службе УМВД по области подтвердили факт задержания оперативными сотрудниками подозреваемого в преступлении против половой свободы и неприкосновенности.

Источник в правительстве области также подтвердил корреспонденту «URA.RU» факт задержания Сергея Гусева и сообщил, что дело расследует региональное СУ СКР. «Все обстоятельства сейчас выясняются, — отметил источник. — Гусев — судья, тренерской работой он не занимается, с детьми не работает».

В пресс-службе СУ СКР по области корреспонденту «URA.RU» пообещали уточнить информацию, однако потом просто перестали брать трубку.

Дозвониться до МФК «Тобол» не удалось — там не отвечали на звонки на городской номер телефона.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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