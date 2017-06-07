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07 июня 2017
18:42  07 июня 2017 0

Володина просят отобрать мандат у Поклонской за скрытую квартиру в Донецке

Итоговый
У Натальй Поклонской нашли незадекларированную недвижимостьФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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У депутата Госдумы Натальи Поклонской обнаружилась не указанная в декларации квартира в Донбассе. Недвижимость обнаружило российское отделение Transparency International, сотрудники организации проинформировали об этом спикера госдумы Вячеслава Володина и попросили Поклонскую лишить мандата депутата.

Авторы исследования утверждают, что квартира в Донецке, площадью 30 квадратных метров, зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну [девичья фамилия Поклонской]. Даты рождения также совпадают, уточняет телеканал «Дождь». Поклонская, отмечают исследователи, как минимум четыре раза не указывала донецкую квартиру в декларации об имуществе, хотя по закону должна была сделать это и как прокурор Крыма, и как депутат нижней палаты парламента.

Организация отправила запрос спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а также в Администрацию президента РФ с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе Поклонской. «Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы», — пишет Transparency.

Исследователи также утверждают, что Наталья Поклонская продолжает пользоваться служебной квартирой в Симферополе, которую ей давали в то время, когда она работала прокурором. И хотя она уже не занимает эту должность, жилье числится за ней до сих пор. В связи с этим Transparency был направлен запрос генпрокурору Юрию Чайке.

Ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Transparency International, заявив, что «на воре шапка горит». Она отметила, что деятельность этих организаций больше похожа на пиар.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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