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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
19:09  07 июня 2017 0

«Отдайте нашу зарплату!». В Челябинске водители и кондукторы автобусов вышли на митинг. ВИДЕО

Протестующие требуют вернуть долги по зарплатеФото: скрин YouTube
новость из сюжета:
Кризис муниципального транспорта Челябинска
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Более 200 работников «Челябавтотранса» требуют выплатить долги по зарплате. Днем, 7 июня, диспетчеры, кондукторы и водители автобусов вышли на пикет на Алом поле.

Долг «Челябавтотранса» перед сотрудниками за несколько месяцев составил более 27 миллионов рублей. Доведенные до отчаяния люди вышли на митинг с плакатами: «Губернатор, помогите вернуть заработанные деньги», «Отдайте нашу зарплату!», «Верните заработанные деньги». Как рассказала председатель ООО «Общественный городской транспорт» Людмила Черепанова, протестующие обращались в управлении транспорта Челябинска, но никто из чиновников на встречу к людям не вышел.

«Это долги МУП, — сообщили „URA.RU“ в управлении транспорта Челябинска. — Все претензии к руководству предприятия. Но мы подключились к тому, чтобы погасить задолженность. Вместе с тем продолжается перевод сотрудников в новую структуру, в ООО „Общественный городской транспорт“ и этот процесс скоро завершится».

В ООО «Общественный городской транспорт», учредителем которого является администрация города, переводят сотрудников МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). Это решение было принято после того, как на муниципальном предприятии начался процесс банкротства.

Нина Калинина
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