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07 июня 2017
20:22  07 июня 2017 0

Пенсии превратятся в пособия по бедности

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионеры, старики, тоска, печаль, грустные старики, трость в руке
Старикам не на что будет житьФото: depositphotos.com © URA.RU
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Правительство должно создавать стимулирующие государственные программы по финансированию страховых пенсий, иначе, считают специалисты, пенсии превратятся в пособия по бедности.

По мнению вице-президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергея Эрлика, на данный момент участвовать в программе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут не более 20% работающих россиян. Специалист подчеркивает, что если правительство не создаст ряд стимулирующих программ, то многие россияне «просто потеряют возможность сформировать себе достойную пенсию», пишет портал «Дни.ру».

Эрлик считает, что государство должно профинансировать выплаты гражданам и установить налоговые льготы.

В рамках Петербургского международного экономического форума ректор РАНХиГС Владимир Мау также заявил, что правительство должно продумать меры для повышения будущих пенсий. Он поддержал идею увеличения пенсионного возраста. «Через поколение, через 15-20 лет, государственная пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности», — отметил Мау.

Нина Калинина
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